¡El hijo de Francisca derrite a su mamá con este entrañable gesto! El pequeño Gennaro enterneció a sus papás con lo que les dijo. ¡Qué dulzura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca comenzó el fin de semana haciendo dos cosas que la motivan mucho: practicar ejercicio y pasar tiempo de calidad en familia. Este sábado empezaba con mucha energía para la conductora quien salió a correr en compañía de sus dos grandes amores, su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro. La dominicana mostró algunos de los momentos más cómplices de esta salida y contó derretida lo que le dijo su precioso bebé. "Gennaro ama las mañana de los sábados y domingos porque papá y mamá están con él todo el día. Su parte favorita es cuando hacemos ejercicios, porque él puede correr, jugar y pretender que también hace sus ejercicios. ¡Es muy chistoso!", relata la feliz mamá. El pequeño está tan acostumbrado a que esta rutina se haga cada fin de semana que siempre les pregunta: "Mamá, a correr", confesó Francesca enternecida con lo que le expresó su chiquitín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para ella es muy importante que aprenda la importancia de mover el cuerpo y hacer ejercicio físico desde su tierna edad, de esta forma, lo verá con más entusiasmo y naturalidad conforme vaya creciendo. "Ojalá que para él estar en movimiento sea parte de su vida siempre. Dicen que el ejemplo habla más alto que las palabras", escribió la presentadora. A Francisca le encanta exprimir el fin de semana al máximo al lado de sus chicos, especialmente después de una semana de mucho trabajo. Nada como la familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El hijo de Francisca derrite a su mamá con este entrañable gesto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.