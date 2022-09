Francisca se sincera y cuenta cuándo quiere tener otro bebé Francisca confesó a sus seguidores cuándo planea tener otro bebé porque su objetivo es agrandar la familia en algún momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de julio Francisca celebraba el primer cumpleaños de su pequeño Gennaro Zampogna, y desde que nació su pequeño, la conductora de Despierta América ha destinado toda su energía a su hijo, a su carrera profesional y a la bella relación que mantiene con su esposo Francesco. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Con esta agenda tan ocupada, muchos se preguntan si la dominicana está lista para tener otro bebé, y así se lo cuestionaron en una ronda de preguntas y respuestas que Francisca tuvo con sus fans a través de su cuenta de Instagram. La presentadora de televisión respondió de manera muy honesta a esta duda tan común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Apenas me estoy recuperando del primero, quiero disfrutar este cuerpecito antes de ir por el segundo", dijo entre risas aunque en otras ocasiones ha respondido que tendrá otro bebé "más pronto de lo que se imaginan". Además de su pequeño y su esposo, la ganadora de Nuestra belleza latina 2015, disfruta de la compañía de su mamá Divina siempre que puede. Incluso recientemente le ayudó a cumplir uno de sus mayores sueños, visitar los parques de Disney. En complicidad con su programa Despierta América (Univision), Francisca pudo llevar a su mamá a Disney: "Nunca es tarde para cumplir un sueño señores. Cómo llena el corazón de felicidad ver a los seres que amas cumpliendo sus sueños", expresó Francisca a través de las redes sociales. La conductora, quien ya supera los 4 millones de seguidores en Instagram, contó que un día en la cocina de su casa su mamá la sorprendió diciéndole que su sueño era ir a Walt Disney. "Me dio tanta ternura, porque ella pensaba que por ser mayor Disney no era para ella. Yo le dije que era para todo el mundo", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca se sincera y cuenta cuándo quiere tener otro bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.