Francisca pide "algún remedio para el dolor" en su drama como mamá: "¿Por qué la vida es así" La presentadora dominicana quedó con el "corazón destrozado" al escuchar a su hijo decir primero 'papá' y no 'mamá'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los momentos más especiales en la vida de toda mamá es el instante en el que escucha pronunciar a su hijo por primera vez la palabra 'mamá'. Francisca, quien dio a luz a su primogénito hace siete meses, no ha dejado de soñar con ese anhelado momento ni un solo día. Por eso, no es de extrañar que la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision) quedara con el "corazón destrozado" –así lo confesó la propia Francisca a través de las redes sociales– al ver que su retoño pronunció este lunes primero la palabra 'papá'. "Tengo el corazón destrozado. Mi hijo acaba de decir papá. ¿Por qué la vida es así?", compartió la presentadora de origen dominicano por medio de su cuenta de Instagram. En medio de su drama, la también actriz de 32 años pidió a sus seguidores "algún remedio" para poder superar este "dolor" y obviamente las respuestas no se hicieron esperar. Varios compañeros de profesión no tardaron en arropar a la presentadora en su particular drama. "Lo que no sabes es que una vez descubra que al decir mamá tú volteas se acabó la cosa. Más o menos unas 5 mil veces el día lo vas a escuchar decir mamá por absolutamente todo", la intentó tranquilizar Alejandra Espinoza, quien graba en México la telenovela Corazón guerrero. "Eso tiene una explicación científica, no te preocupes. Se debe a que el fonema 'P' es mucho más fácil de decir para los niños que la 'M'. Por tanto la mayoría de los bebés (y hablo de la gran mayoría), dice primero Papá que Mamá. Pero no lo asocia con su papá. Después de los 9 o 10 meses es que lo hace. Así que no worries", le escribió por su parte Elyangelica González. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros, como Jomari Goyso, sin embargo, no fueron tan benevolentes con su drama. "Deja que diga 'tío' o 'Jou' antes que 'mamá'. Ahí sí voy a disfrutar yo", escribió entre risas el experto en moda y belleza de Univision, quien acaba de unirse a Despierta América.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca pide "algún remedio para el dolor" en su drama como mamá: "¿Por qué la vida es así"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.