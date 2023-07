¡Cumpleaños por todo lo alto! Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Francisca en su país Desde República Dominicana, la conductora, su esposo y toda su familia, celebraron a lo grande los dos añitos del príncipe la casa, Gennaro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca y su esposo celebran los 2 añitos de su hijo | Credit: IG/Francesco Zampogna Este viernes, Francisca se ausentaba de su programa, Despierta América, por una razón de mucho peso. Y también de mucha belleza. Su hijito, Gennaro, fruto de su amor con Francesco Zampogna, cumplía 2 añitos, así que había que celebrarlo a lo grande. Así mismo fue. La familia al completo hizo las maletas y voló hasta República Dominicana para festejar al chiquitín como se merecía. Las imágenes son una sucesión de momentos inolvidables que, además de incluir una tarta digna de un príncipe, hubo baile, risas, emociones a flor de piel y vivencias únicas que solo da el amor de la familia. Francisca Francisca y su marido bailando con Gennaro | Credit: IG/Francisca Francisca Francisca y Francesco bailando con su hijo | Credit: IG/Francisca "El más consentido hoy", escribía la dominicana junto a unas imágenes del pequeño recibiendo sus primeros regalitos. La feliz mamá, incluida en la lista de los 50 Más Bellos de People en Español, junto a su hijo, también le dedicó unas preciosas palabras a su pequeño con las que emocionó a sus seguidores. Francisca Felicitación de Francisca a su hijo | Credit: IG/Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo tanto que no existen palabras que describan este sentimiento. Me has enseñado tanto siendo así tan pequeñito. Gracias por elegirme como tú mamá, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a apoyar, por siempre toda yo soy tuya. Que Dios te permita llegar tan lejos como te lo propongas, que siempre ilumine y bendiga tu camino", escribió en sus redes sociales. Francisca ¡La tarta de aviones de Gennaro! | Credit: IG/Francisca Francisca Fiesta de cumpleaños de Gennaro | Credit: IG/Francisca Un cumpleaños en tierras dominicanas y con la familia materna de Gennaro, que se prolongará por todo el fin de semana. ¡Muchísimas felicidades!

