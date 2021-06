¡Francisca deslumbra en el baby shower de su bebé! Así fue este día tan especial Rodeada de familiares y amigos, algunos del medio, la conductora celebró uno de los días más especiales para una mamá. ¡Hermosa! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como toda una reina griega, Francisca deslumbró en el que seguro se ha convertido en uno de los días más felices de su vida. Vestida de azul en honor a su bebé Gennaro Antonio y con una belleza impactante, la dominicana celebró a lo grande su baby shower. Su amigo y hermano de vida Jomary Goyso compartía imágenes de este momento tan especial junto a unas preciosa palabras que denotan la cómplice unión que tienen. Francisca Francisca | Credit: IG/Jomary Goyso "¡Amo ser tío de hermanas que Dios me tenía en mi destino! ¡Me siento en el lugar adecuado y con las cicatrices justas para poder apreciar estos momentos! Love u mi Francisca", escribió el experto en moda y belleza. Tampoco faltaron a esta fiesta de la felicidad compañeras de Univision como Pamela Silva y Mayte Interiano. Ellas también quisieron ser cómplices de un momento tan único y entrañable en la vida de cualquier mamá. Francisca Francisca | Credit: IG/Jomary Goyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la recta final de su embarazo, la co-presentadora de Despierta América está más que lista para recibir a su pequeñín. Enamorada de él, lo mostró ya completamente formado en su última ecografía en la que se percibe que tiene personalidad. "Soy un travieso", lee el mensaje junto a esta entrañable estampa que también compartió ilusionado su esposo Francesco Zampogna. La mami de la artista ya está con ella en Miami para ayudarle en esta nueva y apasionante etapa que se acerca. ¡Todo el amor para ti, compañera!

