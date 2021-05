¡Francisca celebra sus 30 semanas de embarazo en un espectacular bikinazo! La conductora deslumbró en un sexy traje de baño amarillo con el que presume tipazo y sus 7 meses de gestación. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La sonrisa siempre ha sido la seña de identidad de Francisca, Un gesto que luce con un brillo aún más especial desde que está embarazada. Justo cuando cumple 30 semanas de gestación, la conductora ha querido celebrarlo con una fotografía en un bikinazo amarillo a orillas del mar. La dominicana se ve radiante y más hermosa que nunca, una felicidad interior que se refleja multiplicada por mil en el exterior. "El 30 escrito en la arena está medio chueco pero la intención es lo que cuenta", bromeó en su comentario junto a la entrañable imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La dominicana visitaba la playa este sábado de celebración y compartía su felicidad y sus sensaciones con sus seguidores. Lo ha hecho desde el principio con una gran generosidad, rasgo que siempre la ha caracterizado. Francisca Lachapel, vestido, tendencia, magenta, rosa Credit: Instagram/Francisca Lachapel Bella, hermosa, bonita, preciosa y otros más han sido los piropos recibidos por parte de los usuarios para la futura mamá. Comienza la cuenta atrás para encontrarse con su bebé y su mayor amor. ¡A por ello!

