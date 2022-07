WOW ¡Cómo han cambiado los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cristian Marcus Muñiz y Ryan Adrian Muñiz Credit: Instagram Si hay algo que Daynara Torres presume más que orgullosa es a sus dos hijos Cristian y Ryan. ¡Mira cómo han cambiado los hijos de la ex Miss Universo y Marc Anthony aquí! Empezar galería Hermanos inseparables Cristian Marcus Muñiz y Ryan Adrian Muñiz Credit: Instagram Cristian (izq.) y Ryan son inseparables. A pesar de que Cristian se mudó a Nueva York y Ryan vive en Los Ángeles los hermanos mantienen una relación excelente. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Familia Unida Ryan y Cristian Muniz, Dayanara Torres Credit: Instagram/@dayanarapr Dayanara orgullosa junto a sus retoños y su madre. ¡Adorables! 2 de 7 Ver Todo Modelo Ryan Muniz Credit: Instagram/@xdamn_ramx Ryan está interesado en el mundo de la moda. El joven ya empezó a modelar. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Neoyorquino Cristian Muniz Credit: Instagram/@cris_muniz_torres Cristian por su parte, estudia ilustración en la universidad de Parsons. 4 de 7 Ver Todo Ave Fénix Ryan y Cristian Muniz, Dayanara Torres Credit: Instagram/@dayanarapr La orgullosa mamá tiene un tatuaje del Ave Fénix con dos corazones. El fuego que lo levanta, representan a sus Cristian y Ryan. 5 de 7 Ver Todo Enamorado Cristian Muniz Credit: Instagram/@cris_muniz_torres Cristian encontró el amor en la ciudad de Los Ángeles, ahora el hijo de la ex Miss Universo comparte en sus redes sociales fotos de la chica que lo enamoró, quien también estudia en Nueva York en la universidad de NYU. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cristian Muniz, Dayanara Torres Credit: Instagram/@dayanarapr "Es bueno que crezca y explore [en] esta nueva aventura", dijo sobre su hijo Cristian, Torres a People en Español en el 2019.

WOW ¡Cómo han cambiado los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony!

