Así fue la divertida fiesta de cumpleaños de Oleta, la hija de Candela Ferro y Khotán Fernández. ¡FELICIDADES!

Oleta, la hija de la conductora Candela Ferro y el actor Kohtán Fernández cumplió 5 años de edad. Junto a su padres, amigos y Johnny, su gorila favorito, la pequeña gozó a lo grande. ¡Mira todo lo que sucedió en su gran celebración aquí!

La locación

DUNI's Farm en Homestead, fue la locación en donde el sueño de Oleta se hizo realidad.

Felicidades bella Oleta

La fiesta fue inspirada en Sing 2. El pastel fue adorando con los personajes del largometraje animado. La obra culinaria fue creada por Bunnie Cakes.

Mucho color

Los cupcakes, también de Bunnie Cakes, fueron pastelillos veganos.

Padres consentidores

Fue un pool party pero en una finca con animales, inflables y playground solo para Oleta y sus amigos. La piñata fue en forma de un unicornio rosado.

Al agua patos

Como toda una modelo profesional, Oleta posó ante nuestro lente. ¡Feliz cumpleaños Oleta!

Que se cuide Shakira

Porque Oleta llegó para robarle el puesto. En la fiesta, los nenes también gozaron con un karaoke. ¡Tremendos cantantes!

