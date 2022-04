Matías, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, se reúne con Luciano, el hijo de Leticia Calderón. ¡Qué bellos! Después de que Luciano, el hijo de Leticia Calderón, se reuniera con Marjorie de Sousa, el hijo de la venezolana y Julián Gil tuvo un playdate con Luciano. ¡Mira los videos y las fotos aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luciano Collado y Matías Gil de Sousa Luciano Collado y Matías Gil de Sousa | Credit: Cortesía Si alguien se declarado el fan número uno de Marjorie de Sousa, es el hijo de la actriz mexicana Leticia Calderón, Luciano Collado, quien tras dar a conocer a través de las redes sociales que deseaba conocerla, la venezolana le concedió su deseo y se reunieron hace unos días en Ciudad de México. "Me encantó la sorpresa ", dijo Luciano, quien le dio a la rubia un anillo de compromiso "de amistad". "Me gusta mucho su trabajo [de Marjorie], es muy guapa. Y espero que se [encuentre] un hombre como yo". Matías Gil Sousa y Luciano Collado Calderon Matías Gil Sousa y Luciano Collado Calderon | Credit: Cortesía Luciano no fue el único afortunado al tener a la mujer de sus sueños frente a él, también el pequeño Matías producto de la relación de la venezolana con el también actor Julián Gil ganó un nuevo amigo con el que pasó un día fenomenal. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ambos niños se disfrazaron y gozaron junto a sus progenitoras. "¡¡¡Un regalo para mi alma!!! Gracias mi querida Lety Calderón por permitirme y gracias mi querido Luciano Collado. Gracias, gracias, gracias", dijo Marjorie de Sousa. "Para mí ha sido un honor poder estar, conocer y compartir con este ser tan hermoso"No puede creer que esté contigo [Luciano], ya te conocí". ¡Qué belleza!

