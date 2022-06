Así fue la fiesta de cumpleaños de Amalia Victoria, la hija de Carolina Sandoval Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cumpleaños hija Carolina Sandoval Credit: @arevalosphotography Carolina Sandoval tiró la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de su hija menor, Amalia Victoria. ¡Increíble fiesta! FELICIDADES Empezar galería Gran celebración Cumpleaños Carolina Sandoval Credit: @arevalosphotography "Fue una celebración que Amalia Victoria decidió llevar a cabo inspirada en su muñequito favorito baby Yoda (Grogu)", cuenta la orgullosa mamá. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Diversión total Cumpleaños hija Carolina Sandoval Credit: @arevalosphotography La familia se divirtió de lo lindo junto amigos de Amalia Victoria. "Fue muy bonito", cuenta la presentadora. 2 de 8 Ver Todo Única @arevalosphotography Credit: @arevalosphotography "A mi hija siempre le han gustado las cosas porque le gustan y punto", asegura la periodista. "No por un estigma de: 'Esto es de niña o esto es de niño'". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Entretenimiento @arevalosphotography "Somos una familia que nos gusta de todo", dice Sandoval. "Respetamos la diversidad y la tolerancia". 4 de 8 Ver Todo Linda coincidencia Cumpleaños hija Amalia Victoria Credit: @arevalosphotography "Lo más lindo de su cumpleaños es que cayó el mismo día que ella nació", dice la venezolana. "El 19 fue el día del padre y fue el día de su nacimiento, la fiesta la celebramos un día antes, el 18 de junio, nosotros no somos supersticiosos". 5 de 8 Ver Todo Inspiración total Cumpleaños hija Amalia Victoria "A mi hija le encanta baby Yoda, le parece lindo y tierno", explica Sandoval. "Todo estuvo precioso". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Delicioso Cumpleaños hija Carolina Sandoval Credit: @arevalosphotography El pastel fue hecho por Divine Delicacies Cakes. 7 de 8 Ver Todo Vestido Cumpleaños hija Carolina Sandoval Credit: @arevalosphotography "El vestido fue diseñado para mi hija por el venezolano Mario Parotto", cuenta Sandoval. "Este vestido para ella fue un sueño". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

