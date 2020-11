Close

Foto de la hija de Marlene Favela con los labios y los ojos pintados causa fuerte revuelo La actriz compartió una imagen de su pequeña con el rostro maquillado y su actitud fue cuestionada por sus seguidores. Aunque todo parece apuntar que era un filtro el detalle causó sensación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estar tan expuesto en redes tiene sus pros y sus contras. Es un precio que hay que pagar y que tiene el riesgo de atraer tanto los halagos como las críticas. Así lo ha vivido estos días Marlene Favela quien con toda su buena intención publicó una preciosa imagen de su pequeña con el rostro maquillado. No fue porque sí, tenía su razón de ser. Era Halloween así que su princesa tenía que lucir bella para la foto. Pero lo que empezó como algo divertido y propio de este día se convirtió en un tema que dio para mucho. Bella aparecía con los ojos y los labios pintados con lo que parece ser un filtro, un detalle que no gustó a todos. El gesto de publicar algo así fue cuestionado de inmediato. Fuese filtro o maquillaje real, no vieron con buenos ojos el resultado final y los comentarios no se hicieron esperar. Disfrazada de una mini Merlina Adams, la chiquitina se veía preciosa sentada en el suelo junto a una enorme calabaza. El vestido le quedaba de lujo, al igual que la peluca con trenzas. "Feliz Halloween", deseaba desde el pie de foto que acompaña a la foto. Sin embargo, el efecto de los labios, ojos y cachetes pintados fue lo que no convenció a algunos de sus seguidores que así se lo hicieron saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No la disfraces por favor", "Está muy chiquita para esos químicos en sus pestañitas", escribieron algunos. Afortunadamente los piropos y halagos a la hermosa brujita fueron muchos más y la pequeña volvió a enamorar con su belleza y encanto tan particular. En breve su mamá lanzará un nuevo proyecto que tiene que ver con la pequeña. La actriz se encuentra con todos los preparativos para estrenar La tienda de Bella, un espacio que todavía es un misterio y que promete un contenido de lo más atractivo, como todo lo que hace Marlene.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Foto de la hija de Marlene Favela con los labios y los ojos pintados causa fuerte revuelo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.