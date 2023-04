El hijo de Pamela Silva cumple 3 añitos, ¡así celebró Ford este día tan especial! La conductora compartió una tierna sesión de fotos del pequeño en su día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pequeño Ford ha cumplido tres años y su mami, Pamela Silva, lo ha celebrado a lo grande y como su príncipe se merece. La co-presentadora de Primer impacto compartía algunas imágenes de este momento tan especial para los dos, en el que no faltó la alegría y la emoción de festejar una año más de vida. Emocionada y enternecida como mamá, la periodista le dedicó unas preciosas palabras a su chiquitín, su más grande amor. Pamela Silva Hijo de Pamela Silva cumple 3 añitos | Credit: (Photo by Mireya Acierto/Getty Images) Un día como hoy, hace 3 años, llegaste a este mundo para enseñarme lo que era el amor incondicional. Lo mejor que me ha pasado en esta vida es, sin duda, que Dios me eligió como su cómplice para tu creación. Es un verdadero privilegio verte crecer y mi mayor bendición es verte feliz. Te adoro, hijo mío", le expresó la conductora en sus redes. Pamela hizo todo para que este fuera un día inolvidable para su retoño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodeado de globos azules y rojos, un numero tres sostenido por él y sus regalitos de cumpleaños, Ford se dejó fotografiar y disfrutó de cada momento con una sonrisa. Siempre bajo la tierna mirada de su madre que, orgullosa, se lo pasó en grande al ver dichoso a su hijo. El hijo de Pamela derritió las redes con estas imágenes que muestran lo grande y bello que luce a sus tres añitos. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El hijo de Pamela Silva cumple 3 añitos, ¡así celebró Ford este día tan especial!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.