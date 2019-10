Así sorprendieron a la actriz Claudia Álvarez para celebrar un baby shower espectacular La actriz fue gratamente sorprendida, esta vez, por su amiga del alma Grettell Valdez en una fiesta llena de emociones y sorpresas para celebrar la llegada de Kira. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las sorpresas y celebraciones para Claudia Álvarez son un no parar. Ahora ha sido su amiga del alma Grettel Valdez quien le ha preparado una fiesta muy especial llena de emociones para dar la bienvenida a su pequeña Kira. Las fotografías y videos que ambas han compartido en redes sociales muestran el bonito momento que vivió la futura mamá rodeada de amor, regalos y detalles preciosos. El color rosa y el nombre de Kira fueron la parte central de la decoración del precioso lugar. No faltaron detalles. Hasta hubo un ritual de las invitadas para expresar su profundo amor a la embarazada y a la princesita en camino. De fondo una canción perfecta para la ocasión, "El privilegio de amar", de Mijares y Lucero. Image zoom Claudia Álvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo estar más agradecida con tantas muestras de amor. Gracias Grettell por organizarme tan lindo baby shower y hacer que este día se quede en mi memoria toda la eternidad", escribió feliz la actriz. La intérprete de 38 años luce radiante en su semana número 30, una felicidad que se hace aún mayor al poder disfrutar del apoyo incondicional de sus amigas del alma. Porque esta fiesta sólo fue de chicas y como tal hubo risas picaronas, charlas interminables y emociones a flor de piel. En dos meses Claudia tendrá a la chiquitina Kira en sus brazos así que todavía queda tiempo para que la sorprendan con alguna fiesta más. De momento ya van unas cuantas pero ella encantada, ser mamá siempre es motivo para celebrar. ¡Felicidades! Advertisement

