Así fue la fiesta del primer cumpleaños de Gennaro, el hijo de Francisca El primogénito de la presentadora dominicana cumplió este jueves su primer añito de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca no suele pedir días libres en su trabajo, pero este jueves la ocasión lo merecía. Su hijo Gennaro cumplía su primer añito de vida y la carismática conductora dominicana quería estar presente en todo momento junto a su retoño en esta fecha tan especial para él. "Feliz primer añito mi amor. Dios es tu guía siempre. Has traído a nuestras vidas mucha felicidad. Nuestra casa se iluminó el triple con tu llegada. Verte crecer día a día es presenciar un milagro. Que esa nobleza, inteligencia, alegría, determinación y tu carácter fuerte te lleven muy lejos en esta vida. Te amo mucho hijo. Las palabras no le hacen justicia al sentimiento", no tardó en escribir por la mañana la copresentadora de Despierta América (Univision) a través de las redes sociales. La orgullosa mamá preparó con la complicidad de la empresa Ballons by Luz Paz una pequeña fiesta a la que acudieron los familiares y amigos más cercanos del matrimonio, entre ellos el experto en moda y belleza de Univision, Jomari Goyso, quien es como un hermano para Francisca. Francisca Francisca, Francesco y su hijo Gennaro | Credit: Instagram Francisca "Voy a enseñar lo que pasa cuando uno le dice a Luz: 'Luz es algo muy sencillo, es un cumpleaños pequeño entre la familia, pocas personas'. Y ella te responde: 'Sí, sí, pequeñísimo, tranquila, es muy sencillo'. Entonces ella responde así a algo muy sencillo…", expresó Francisca a través de sus historias de Instagram mientras mostraba la hermosa decoración del lugar. "Y así de precioso quedó la decoración 'sencilla' que me hizo mi amiga Luz", agregó. Francisca Francesco y su hijo Gennaro | Credit: Instagram Francisca La conductora, quien está a punto de alcanzar los 4 millones de seguidores en Instagram, hizo cómplices a sus seguidores de este día tan especial a través de las redes sociales, donde compartió varios momentos de la fiesta, entre ellos la partición del cake. Francisca Francisca y su hijo Gennaro | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un día exitoso", escribió Francisca junto a una grabación en la que aparece sentada en el suelo jugando junto a su hijo con todos los juguetes que le regalaron al cumpleañero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así fue la fiesta del primer cumpleaños de Gennaro, el hijo de Francisca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.