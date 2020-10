Close

¡Así fue la fiesta de cumpleaños de ensueño de la hija de Jorge Bernal! El presentador compartió unas entrañables fotos de su pequeña Kylie Rose que acaba de cumplir 6 añitos. La princesa de la casa vivió lo más cercano a un cuento de hadas. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amor, puro amor. Eso es lo que desprende Kylie Rose, la reina de la casa y del corazón de Jorge Bernal. La pequeña acaba de cumplir 6 añitos y sus papis lo han celebrado por todo lo alto con una fiesta de cumpleaños de ensueño. El conductor compartía cómo había sido este día tan especial para la ya no tan chiquitina. Una celebración llena de risas, de momentos en familia y, sobre todo, mucha felicidad. "Son seis años de vida para ella y seis años de vida para nosotros también. Seis años de amor, seis años de entender lo que es amor, seis años de saber lo que es tener el amor de una hija, seis años de entender su fortaleza pero también su fragilidad", expresó el presentador de Suelta la sopa desde el corazón. Debido a la situación actual que se vive, el festejo ha sido tranquilo y en familia, eso sí, con una super tarta propia para la ocasión. La versión pequeña y femenina de Jorge era pura alegría y sonrisa en su día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chuchis, como la llama su papá con todo el cariño del mundo, y su hermanito Lucas Daniel son el verdadero motor del conductor, junto con su esposa, Karla Birbraguer. Han formado la familia que siempre soñó y la razón de esa gran sonrisa en su rostro. ¡Felicidades por este logro y a esa preciosidad que cumple años!

