¡Así fue la espectacular fiesta de cumpleaños de Matteo, el hijo de Alejandra Espinoza! Actuación de payasos, fútbol y comida muy rica, ¡todos los detalles del festejo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, 11 de marzo, Matteo cumplió 8 añitos. Y para una fecha tan especial, sus padres, Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero, hicieron todo lo posible por que fuera inolvidable. Vaya si lo fue. La conductora y actriz mostró varios videos de lo que había sido el festejo para su amado cumpleañero, quien cambió de look para este día. Todo un banquete de risas, entretenimiento y pura diversión, siempre en la mejor compañía. Para empezar, los amiguitos y más pequeños de la fiesta rieron a carcajadas durante la actuación de un payaso que les mantuvo con los ojos abiertos con sus bromas y trucos de magia. Los adultos también se lo gozaron, tal y como demuestran las imágenes de una Alejandra tan feliz y contenta como una niña pequeña. A su lado, su amado Aníbal, quien se marcó un sabroso baile. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Además de esta entrañable actuación, los invitados más chiquitos pudieron practicar su deporte favorito: el fútbol. Una temática que reinó durante la celebración por ser una de las actividades que más fascina a Matteo. La espectacular tarta del cumpleañero fue, precisamente, en torno al fútbol. "El pastel, vean qué bello es. Obviamente, el protagonista de esta fiesta de Matteo es Leonel Messi", dijo la feliz mamá mostrando las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, de sobra es conocida la admiración del rey de la casa por el futbolista argentino, a quien homenajearon no solo con esta torta, sino con otros adornos como fotos, balones y demás accesorios . Al encuentro llegaron, a parte de los amiguitos del festejado, también sus familiares más allegados, entre los que no faltaron, la mamá, abuelita y hermanas de Alejandra. La cara de felicidad y alegría de Matteo es, sin duda, la mejor estampa de este día para sus papis. ¡Qué cumplas muchos más!

