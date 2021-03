Close

¡Así fue la fiesta de cumpleaños de ensueño de la hija de Scarlet Ortiz! La actriz venezolana compartió el festejo de cuento de hadas de su princesa Bárbara Briana, quien cumplía 11 añitos. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una sonrisa que traspasa todo, Scarlet Ortiz compartía cómo había sido uno de los días más bonitos de su hija: su 11 cumpleaños. La ya no tan pequeña era sorprendida por su mami y su papi, Yul Bürkle, con un festejo temático de anime que hizo las delicias de la cumpleañera. Globos, tartas de colores, regalos y amiguitos de Bárbara Briana como invitados hicieron de la celebración una para no olvidar. La exreina de belleza aprovechó este día para gritar, una vez más, a los cuatro vientos el amor tan grande que siente por su hija. "Refelizzzzz cumpleaños mi pollito brown, mi negrita, mi corazón de melón, mi princesa de melocotón mi... ¡mi hija! Te amo infinito, mi deseo para ti es que todos tus deseos se te cumplan, que siempre haya una sonrisa en tu rostro ¡y sigas siendo un ser noble y hermoso!", escribió junto a esta foto de madre e hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De todos los regalos y obsequios recibidos ese día, hubo uno que la pequeña quiso resaltar especialmente en sus redes: "Gracias abuelita", compartió junto a la foto de una deliciosa tarta hecha por ella. Un regalo dulce y hecho desde el corazón por su amada nana. "No tienes que darme las gracias mi nieta querida. Te amo, Dios te bendiga", le contestó Sol Solórzano. ¡Muchísimas felicidades princesa, por muchos más!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así fue la fiesta de cumpleaños de ensueño de la hija de Scarlet Ortiz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.