¡La mágica fiesta de cumpleaños de Amalia Victoria, la hija pequeña de Carolina Sandoval! La comunicadora tiró la casa por la ventana para ofrecerle a su hija una celebración a lo grande y de verdadero cuento de hadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amalia Victoria Celebración del cumpleaños de Amalia Victoria | Credit: IG/Amalia Victoria La magia existe y así mismo lo ha demostrado Carolina Sandoval. Con motivo del cumpleaños número 7 de su pequeña Amalia Victoria. La conductora y su familia organizaron una fiesta donde reinó la fantasía y la ilusión de principio a fin. Basada en la temática de la princesa Rapunzel, todo en la celebración fue un puro cuento de hadas. La comunicadora venezolana compartió cada detalle de este festejo que la benjamina de la casa jamás olvidará. Desde sus trajes varios de princesa, las decenas de globos de colores y una tarta de los sueños, como la llama Carolina, que hizo las delicias de la cumpleañera y, por supuesto, de los invitados. Entre los asistentes, no faltaron su hermana del alma, Bárbara Camila, su papi, Nick Hernández que, junto a la presentadora, no cesaron de sonreír, su abuelita, sus tíos, primos y una gran rebelión de amiguitos. La diversión se extendió por varias horas en las que no faltaron los juegos, las animaciones y, por supuesto, los regalos para Amalia Victoria, cuya alegría interminable y mirada inocente ante tanta sorpresa se mantuvo intacta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi niña TE AMO, les presento a mi "Rapunzel" mejor conocida como mi pedacito de luz. Dios el tiempo pasa tan rápido que mis lágrimas salen de alegría. El tiempo está pasando tan rápido que no me quiero perder nada de esto. Aún recuerdo cuando me daba pataditas en el panza y hoy me da besitos cuando lloro o me río", escribió una emocionada Carolina. Un día de pura magia y felicidad que ni Amalia Victoria ni sus seres queridos olvidarán. ¡Muchísimas felicidades, princesa!

