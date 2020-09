¡Fiesta azul en la alberca! Pamela Silva despidió al verano con sus amigas y su bebé ¡El gordito de la conductora peruana nos tiene locos! A punto de cumplir cinco meses, así se bañó el pequeño Ford Liam, con traje de baño a juego con el de su mamá, en un flotador con sombrilla y más a gusto que un rey. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo martes 22 de septiembre es la fecha oficial que da por terminado este loco verano del año 2020 y la bellísima Pamela Silva decidió clausurarlo con un divertido pool party, rodeada de amigas y junto a su pequeñín. Image zoom IG Pamela Silva Video Grab Todos de azul, bajo un cielo radiante y con la mejor actitud, la conductora de Primer Impacto no dudó en ataviarse con un elegante traje de baño de manga larga que enmarcaba su figura, a juego con los shorts de su hijo. Image zoom IG Pamela Silva Video Grab Dos meses después de dar a luz, recordando su embarazo, la periodista confesó que se había recuperado de una forma estupenda: "Para mí fueron unos meses perfectos, de mucha salud y alegría. Estoy impresionada con el poder y la capacidad del cuerpo de la mujer. Ver la evolución del cuerpo y como ya estoy volviendo a la normalidad", aseguró. "Siempre he sido una persona que disfruto el ejercicio, me encanta comer saludable, era parte ya de mi rutina. No es que la adapté una vez me enteré de que estaba embarazada, yo ya llevaba una rutina bastante saludable, de mucho ejercicio. Hasta tres días antes de dar a luz, caminé cuatro millas. Eso me ha ayudado ahora en la recuperación posparto”, señaló entonces. Image zoom IG Pamela Silva Video Grab El pequeño Ford estaba plácidamente mecido por el agua en un flotador y con sombrilla propia para evitar quemarse bajo los rayos del sol. A juzgar por la carita del bebé, más a gusto no se puede estar, y la amplia sonrisa de Pamela refleja que pasó un hermoso domingo en compañía de sus más cercanas amistades. Image zoom IG Pamela Silva Video Grab SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así celebró esta linda mamá los cuatro mesecitos de su bebé: Image zoom IG Pamela Silva Ford Liam está a punto de cumplir cinco meses, así que su enamorada mamá pronto compartirá las imágenes del recuerdo para la posteridad, como ha venido haciendo en anteriores ocasiones.

