¡Fernando Carrillo va a ser papá de nuevo! Su joven prometida está embarazada de casi cinco meses María Gabriela Rodríguez no puede estar más enamorada del venezolano, pese a los treinta años de diferencia entre ellos. ¡Mira cómo luce con su bella pancita! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué gran sorpresa! El actor Fernando Carrillo y su joven novia, María Gabriela Rodríguez, anunciaron que están esperando un bebé. La noticia fue una exclusiva del programa Suelta La Sopa y en ella se dio a conocer que la futura mamá, ¡ya está de cuatro meses y medio! Así pudo apreciarse durante el clip del programa su hermosa pancita de embarazada: Image zoom Video Grab Suelta La Sopa Treinta años menor que el venezolano, María Gabriela está loca de amor por su futuro esposo, el papá de su primer bebé, y la pareja derrocha miel en las redes. “Feliz de estar a tu lado. De crecer y compartir contigo. Agradecida con la madre tierra por juntarnos en el momento justo. De la manera justa. Por millones de atardeceres más que pasaré colgada a tus brazos, como la luna y el sol, hasta el final de las olas”, dijo muy poética la prometida del actor y ahora también mamá de su segundo hijo. Aunque llevan poco más de medio año de relación, los futuros papás tenían planes de boda para el pasado agosto, pero tuvieron que retrasar el enlace, según contó Fernando Carrillo en el programa Sale el Sol, por problemas de desplazamiento para los familiares de ambos. Después de confirmar que la boda religiosa sigue en pie para el próximo día 16 de diciembre, ahora buscan nueva fecha para el civil: “Es muy importante que estén nuestros seres queridos y va a ser algo inolvidable”, añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así compartió sus planes de boda el pasado 5 de mayo el protagonista de Abigail. “MARÍA GABRIELA mi amor, me haces sentir el hombre más amado, bendecido y afortunado del mundo. Tu belleza externa y esa cara de ángel se quedan cortas, en comparación a la nobleza, ternura, dulzura y fragilidad de tu hermoso corazón”, escribió de lo más inspirado. “Gracias por aceptar ser MI ESPOSA y por querer ser la madre de mis hijos. Te amo con la lealtad, fidelidad e inmensidad que nunca antes conocí o experimenté. Por lo cual te considero MI PRIMER Y VERDADERO GRAN AMOR”, afirmó excluyendo a cualquier otra mujer de su pasado. Image zoom Instagram: Fernando Carrillo “Gracias por encontrarme. Prometo cuidarte, protegerte y amarte, en las buenas pero más aún en los momentos difíciles de la vida. Protegeré tus sueños mi BELLA DURMIENTE y defenderé nuestro amor por encima de cualquier adversidad. Eres lo más hermoso que sucedió en mi vida hasta hoy. Se que nos esperan más caminos mágicos por recorrer y descubrir JUNTOS. Te amo hasta mi último respiro y hasta el final de las olas. ¡Por siempre tuyo, amada mía y futura esposa!”, concluyó.

