Close

Cuando el bebé de Fernando Carrillo está a punto de nacer, el actor recuerda dolido a su primer hijo El venezolano compartió nostálgico un mensaje que espera que algún día llegue a oídos del pequeño. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de mudarse a México desde Málibu, California, y celebrar su boda con María Gabriel Rodríguez, treinta años menor que él, el actor y cantante Fernando Carrillo le está dando una nueva oportunidad a la vida. Tras el enlace, el venezolano dijo sentirse "feliz, bendecido, agradecido con esta nueva etapa de mi vida", aunque "con nostalgia, me hubiera encantado que mis padres hubieran estado presentes, pero están presentes de otra forma y está presente mi nueva familia también", aseguró. En estos días, el primer bebé de la pareja está a punto de ver la luz y su papá cree que ya le faltan solo unas horas para nacer: "Siento que MILO llega mañana por la noche amor. ¿Y tú? ¡Qué nervios!", escribía ayer un nervioso papá a su pareja, deseando recibir ya al chiquitín entre sus brazos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero quizá el hecho de sentirse tan feliz ante la inminente llegada del bebé, le ha puesto más sentimental a la hora de recordar a su primer hijo, Ángel, a quien hace tiempo no logra ver por disputas con su mamá: "Mi hijo hermoso ÁNGEL GABRIEL. Lamento te estén haciendo tanto daño mi amor", escribió bajo un video del recuerdo en el que su hijo tocaba la guitarra. "Allí estabas como tú querías, con el cabello como querías, sin amoniaco y hecho con todo el amor y cuidado. Estabas feliz y querías estar como papá", recordó. "Te sentías seguro y con ganas de volver al colegio, sintiéndote seguro y ganador. Me habías dicho que te sentías feo y te demostré que estabas equivocado. Tu mami, por creer herirme a mi, te pintó el cabello de oscuro y te alejo de tu papá y te deja verme sólo a cambio de dinero. Ya crecerás mi amor y te contaré mi versión. Te compraré otra guitarra y llevaré a clases si lo deseas. Te amo 4ever SON", finalizó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Cuando el bebé de Fernando Carrillo está a punto de nacer, el actor recuerda dolido a su primer hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.