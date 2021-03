Close

¡Fernando Carrillo muestra la primera foto de su bebé recién nacido! ¡Qué cosita tan linda! Además, incluyó el primer TBT junto a su hermanito mayor. ¡Mira cómo lo hizo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Carrillo acaba de ser padre por segunda vez y no cabe en sí de la felicidad. Así lo anunció hace ahora tres días, nada más llegar su bebéal mundo: "Gracias Dios, padre amado, por el milagro y regalo de Milo que llegó hoy, miércoles 10 de marzo del 2021 a las 10:53 AM en Tulum, México. Sano, hermoso y guapísimo", presumía el enamorado padre, quien compartió que su hijo había pesado poco más de tres kilos al nacer. En estos momentos tan especiales, el actor extraña más que nunca a su hijo mayor, el pequeño Ángel Gabriel, de quien se encuentra alejado por pleitos con su mamá: "Tu mami, por creer herirme a mi, te pintó el cabello de oscuro y te alejó de tu papá y te deja verme sólo a cambio de dinero. Ya crecerás mi amor y te contaré mi version", decía solo hace unos días desde sus redes. Por eso tuvo este lindo detalle de no olvidar a su hijo ante la llegada del recién nacido y compartir la primera foto con su bebé incluyendo a ambos hermanitos: "Primer jueves de baby Milo junto a su hermano mayor ÁNGEL GABRIEL, al cual AMAMOS. Los mejores momentos juntos, están por venir, amado ÁNGEL. Recuerda que siempre estoy solo a una llamada de teléfono. Feliz de verte crecer. Ojala podamos vernos en Navidad o en verano. Tu hermanito y tu papá te amamos y nos encantaría que vinieras a Tulum. ¿Sabes que además de tu casita en Miami tienes otro hogar en Tulum, verdad? Manda recuerdos cariñosos de nuestra parte a tu mamá. Puede quedarse en Tulum también, le ayudará mucho y será más feliz. Yo le invito o invítale tú, ok?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de emocionado estaba Carrillo, mostrando esta instantánea con su bebé, tan solo diez minutos después de nacido: También compartió una hermosa foto del pequeño Milo cubierto por una cobija azul, regalo de su abuelita materna: "Gracias DIOS por este hermoso regalo. Me confieso el hombre más feliz de MI VIDA en su momento más REALIZADO. Te amo hijo bello, los amo" dijo mencionando a su mujer. "Y te amamos abuela. Gracias por la cobija y LO MEJOR AÚN ESTÁ POR VENIR". El bebé muestra la cabeza cubierta por un gorrito de rayas marineras con estampado de perritos. ¡Felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Fernando Carrillo muestra la primera foto de su bebé recién nacido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.