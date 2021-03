¡Indignación contra Fernando Carrillo y Margiolis Ramos por usar a su hijo en pelea pública! Los usuarios están que arden al ver cómo estos antiguos enemigos publican material gráfico de su hijo, un menor, en esta nueva guerra sin cuartel. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante los últimos días, una nueva pelea entre el actor Fernando Carrillo y la madre de su hijo mayor, Margiolis Ramos, escaló de forma impactante en las redes. ¿El motivo? Al ser padre por segunda vez, el actor venezolano ha estado incluyendo a su hijo mayor en sus publicaciones junto a las de su nuevo bebé, Milo, y extrañando que su hijo, por los malentendidos del actor con su mamá, no pudiera disfrutar de estos momentos junto a él. Después de que Margiolis acudiera a un programa de televisión para explicar que no se siente segura mandando a su hijo con su papá, el actor compartió unos videos muy duros en los que el jovencito, durante su última visita a su padre y su expareja en Málibu, decía que odiaba a su mamá y lloraba desconsolado porque no quería volver a casa. La réplica de la mamá de Ángel Gabriel tampoco cayó muy bien, aportando un video con el niño en el que le interroga en tono de broma acerca de los comentarios que ha venido haciendo su papá. Margiolis Ramos Angel Gabriel Fernando Carrillo Image zoom Credit: IG Margiolis Ramos IG Fernando Carrillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También recalcó en su post que la cuenta que Fernando Carrillo abrió en Internet a nombre de su hijo, en la que el actor habla por su boca, no es cuenta del niño, para que nadie se llame a engaño. Después de que unos optaran por inclinar la balanza del lado del actor y otros defendieran la postura de Margiolis, después de los últimos videos con el niño de protagonista y compartidos por sus papás, las redes estallaron en contra de ambos. Fernando Carrillo Angel Gabriel hijo Image zoom Credit: IG Fernando Carrillo "Yo lo que veo aquí es resentimiento de parte de los padres, inmadurez y falta de comunicación", confesó una usuaria; "valdría la pena gastar en la salud mental de ambos adultos, demasiado ya exponen al niño", comentó otra; "ellos son una esponja, qué triste que vea a sus padres hablar tan mal el uno del otro, esto es una bomba de tiempo para el niño", aseguró alguien más. "No sé si sea la palabra correcta, pero odio infinitamente a la gente, sea papá o mamá, la que llene de tristeza, odio, rencor, a un niño. No se vale cargarlos con problemas que a ellos no les incumbe. Necesitan mucho amor y sobre todo, que sus papás estén en santa paz", fue uno de los comentarios en el muro del actor que más likes consiguió.

