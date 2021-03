Close

Fernando Carrillo revela que su esposa dio a luz con una partera: "¡Se lo aventó sin anestesia!" Fernando Carrillo dio sus primeras palabras tras convertirse en padre por segunda ocasión al recibir a Milo, producto de su relación con María Gabriela. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Carrillo dio sus primeras palabras tras convertirse en padre por segunda ocasión al recibir a Milo, producto de su relación con María Gabriela, y aunque el venezolano estaba muy cansado, está muy feliz por la llegada del primer Carrillo mexicano. "Nació un Carrillo mexicano cien por ciento", dijo en entrevista con MezcalTV. "[Estoy] cansado, no he dormido, es un día muy especial en mi vida, marca la llegada de mi segundo hijo, Milo". El venezolano reconoció el esfuerzo durante el parto de "su heroína", su esposa María Gabriela Rodríguez. "Muy orgulloso de María Gabriela, mi esposa, una heroína de verdad; ¡qué friega tienen las mujeres dando a luz!, ¡se lo aventó sin anestesia!, en casa, con su partera y con el equipo que vino a atenderla, así que ¡mis respetos!". Fernando está agradecido por la oportunidad de formar una familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy agradecido con la vida, con Dios, por concederme las cosas que le pido, se las pedí el año pasado y mira. Si uno se porta bien y hace las cosas bien, Dios te sigue llevando por el camino correcto". El actor se convirtió en padre por primera vez hace once años con el nacimiento de Ángel Gabriel, a quien tuvo al lado de Margiolis Ramos.

