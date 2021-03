¡Desgarrador! ¡Las lágrimas desconsoladas del hijo mayor de Fernando Carrillo en video! El actor venezolano, desesperado por ver a su primogénito tras recibir a su segundo hijo, comparte un video de Angel Gabriel llorando a lágrima viva que parte el alma. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Carrillo compartió un video de su hijo mayor que rompió el corazón de sus fans. Es un video fuerte, que revela el sufrimiento de su hijo Ángel Gabriel cuando tuvo que abandonar la casa donde el actor vivía por aquel entonces en Málibu, California, donde puede verse llorar al niño totalmente desconsolado, la última vez que lograron verse. En estos días en los que el actor venezolano disfruta con su esposa Gabriela Rodríguez en Tulum la llegada de Milo, el primer hijo de la pareja, el actor extraña más que nunca a su primogénito, de quien se encuentra alejado por pleitos con su madre: "Tu mami, por creer herirme a mi, te pintó el cabello de oscuro y te alejó de tu papá y te deja verme sólo a cambio de dinero. Ya crecerás mi amor y te contaré mi versión", escribió hace unos días su papá en las redes. Ahora, después de que la mamá de su hijo apareciera en un programa de televisión diciendo los motivos por los que no quería dejarle a su hijo a su padre, Noriega ha decidido compartir las lágrimas de su hijo para dar una versión más detallada de su última visita en un desgarrador video. Fernando Carrillo Angel Gabriel hijo Image zoom Credit: IG Fernando Carrillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta es una triste historia por ahora. Por esto, preferí no ver más a mi amado hijo Ángel Gabriel. Nunca se quiere ir de mi lado y luego, lo quiebran y llenan de oscuridad al llegar a Miami. Algunos dirán que cómo lo expongo aquí en mis redes, ¿no creen que escuchar a su madre a diario en TV transmitiendo por zoom desde su pequeño apartamento, ya expone al niño a todo su odio y mentiras y manipulaciones de mamá? Hago esto como ÚLTIMO LLAMADO a su madre a que me envíe a mi hijo a TULUM y ya luego vamos viendo. Juzguen Vds.", declaró. En los videos siguientes compartidos en el mismo post, Carrillo confiesa que lo llevó al dentista por primera vez a sus diez años y muestra la grabación de una conversación en donde el niño habla con su mamá con ganas de quedarse en California y ésta le cuelga el teléfono. "¿Es ese el tono de tratar a un niño?", se pregunta el actor. También puede escucharse al niño decir que odia a su madre: "La odio, a ella no le importa nada ni nadie, ni siquiera yo". La ex pareja de Fernando trata de hacerle entrar en razón: "mi ex, una dama llamada Sabrina, lo guía con amor en no decir esas cosas. Siempre le doy amor y enseño a amar", continuó su papá haciendo referencia a los videos compartidos. Y, después de que Gaby diera cinco consejos a las mamás durante el posparto, el actor contó las cuatro condiciones que propone para ver a su hijo de nuevo: "Ya hablé claro. No hay dinero hasta ver a mi hijo. Aquí mis reglas: 1) Llamada diaria de mi hijo. 2) Vacaciones de verano. 3) $5.000 USD cada viaje que me visite. 4) No más TV para su mami, hablando de papá. Gracias, DIOS PONDRÁ TODO EN SU LUGAR. Amén", concluyó.

Share options

Close Login

View image ¡Desgarrador! ¡Las lágrimas desconsoladas del hijo mayor de Fernando Carrillo en video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.