Fernanda Castillo y la dulce promesa que hizo a su bebé tras salvar la vida Los fans de la actriz de Monarca están siguiendo paso a paso la recuperación de la mamá de Liam y su nueva vida junto a su primer bebé. Mira cuál es el deseo ahora de Fernanda. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo vive entregada a su bebé Liam, después de regresar a casa tras vivir lo que ha sido posiblemente el susto más grande de su vida: el pasado once de enero fue ingresada de urgencias en el hospital por problemas postparto tardíos y estuvo varios días en terapia intensiva después de estar a punto de perder la vida. La actriz de Monarca junto a su prometido, el también actor Erik Hayser y papá de su bebé, vivieron un embarazo muy deseado y rodeado del cariño de familiares y amigos, quienes les agasajaron con originales babyshowers que ella presumió feliz desde sus redes. Por eso sus fans, quienes vivieron paso a paso todo el proceso, están felices de tener a la actriz sana y salva y de regreso en sus redes. Hoy compartió una foto muy especial, en la que se veían tan solo los piececitos de su bebé, vistiendo un par de lindos calcetines con un pequeño cohete en cada pie, regalo de uno de sus amigos. Bajo la sencilla foto, el mensaje llegaba cargado de emoción por el amor de esta mamá primeriza quien, junto a su bebé, ha vuelto a nacer… "Cuidaré tus pasos para que un día puedas volar…", prometió Fernanda Castillo bajo la imagen en la que con infinito cariño sujetaba entre sus manos los pies de su chiquitín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más recuperada, los amigos ya empiezan a visitarle y así compartió Anita del Rey el momento en el que estaba junto a su amiga, mientras ésta amamantaba a su bebé: "¿Quién nos lo iba a decir?", escribió la actriz bajo la linda composición de su imagen. Recientemente, Fernanda Castillo se expresó así acerca de la lactancia: "A mí me ha dado el regalo de conectar con mi bebé y conmigo misma de una manera muy profunda mientras lo alimento.En los momentos mas difíciles desde que nació Liam , el deseo de alimentarlo y de contenerlo con mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante", confesó.

