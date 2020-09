¡Fernanda Castillo revela emocionada el sexo del bebé que espera! La actriz mexicana y su pareja Erik Hayser dieron a conocer la noticia en una preciosa celebración llena de globos, comida y ¡toda la ilusión del mundo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La primera gran noticia que dio y llenó a todos de alegría fue la de su embarazo. Fernanda Castillo confirmaba hace unas semanas esta buena nueva que significaba un sueño hecho realidad tanto para ella como para su pareja Erik Hayser. Ahora llega la segunda parte, ¡el sexo del bebé! En una celebración típica de estos anuncios donde no faltaron los dulces, los globos de colores azules y rosa y la expectativa, la feliz pareja compartió el resultado tan esperado. Y lo que viene en camino es... ¡un niño! Así es, la cigüeña les trae un príncipe a sus vidas, lo que ha llenado de alegría y emoción a los papás que, fuera el sexo que fuera, lo iban a recibir con el mismo entusiasmo. A diferencia de otros eventos de este carácter, en esta ocasión se enteraron del sexo a través de una tarta. Así de original fue el mensaje. Entre risas nerviosas y ganas de saber, la parejita partía el pastel para ver el color de su interior, ahí es que encontraron la respuesta con el tono azul. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las caras de ambos fueron propias de un poema de amor. Se abrazaron, se besaron y se emocionaron ante el anuncio. Están siendo unos meses llenos de felicidad y antojos que muestran y comparten con todo el cariño con sus fieles seguidores a través de las redes. ¡Muchísimas felicidades a los futuros papás por esta bonita noticia!

