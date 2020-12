Close

¡Qué lindo! ¡Así quedó el cuarto del bebé de la actriz Fernanda Castillo! A punto de dar a luz, la actriz mexicana posó emocionada junto a la cunita de su bebé en el cuarto de su casa, decorado expresamente para él. ¡Te lo mostramos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de seis años de relación y tres meses de estar comprometidos, Fernanda Castillo y Erik Hayser compartieron en sus redes que esperaban juntos su primer bebé el pasado 21 de agosto, con esta emocionante fotografía en la que los papás no podían ocultar su emoción. “Somos tres. Inmensamente felices”, escribieron bajo su retrato los actores compartiendo la primera imagen de su primogénito. El tiempo vuela y la actriz de El señor de los cielos, ya a punto de dar a luz, tiene todo preparado para la llegada de su hijo. Así de feliz se veía en casa reposando al lado de la lujosa cuna de su bebé: “Cierro los ojos y ya estás aquí”, dijo visualizando el tierno momento con los ojos cerrados y confirmando que cumplió 38 semanas de embarazo. En otra instantánea, donde se observan mejor los colores reales de la decoración del dormitorio de su chiquitín, la actriz observa con infinita dulzura un muñequito entre sus manos, un osito a juego con los tonos de la habitación, mientras posa con el gesto típico de las mamás embarazadas, llevándose la mano a la pancita. Image zoom Credit: IG Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobrio pero muy elegante, así resultó la combinación de los tonos marrones con el azul. Con detalles de estrellas en la cuna y en la alfombra, no puede faltar un atrapasueños sobre la cabecera de la cunita, así como un marco para añadir después las fotos del bebé. Cabe destacar el cuadro que han colgado sobre su cama: la primerísima foto del bebé, aún en el vientre de su bella mamá, en la que sus papás le llevan de la mano. Un bello símbolo para darle la bienvenida a casa. ¡Mucha suerte! ¡Ya estamos deseando ver su carita por primera vez!

