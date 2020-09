¡Fernanda Castillo muestra su barriguita de embarazada por primera vez! La actriz y su pareja, Erik Hayser, mostraron orgullosos la incipiente pancita de la futura mamá que celebraron con la mejor de sus sonrisas. "La más hermosa espera". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La parejita feliz vive en una auténtica luna de miel desde que descubrieron que estaban a la espera de un bebé. Con su sueño en camino, Fernanda Castillo y Erik Hyser celebran la dicha de convertirse en papás. El actor mexicano ha sido el encargado de mostrar cómo luce su amada que ya arranca la segunda etapa de la gestación en una foto que derrocha puro amor y sentimiento. "La más hermosa espera. Somos tres", escribía el orgulloso papá en su perfil de Instagram. Una imagen que muestra la incipiente barriguita de la protagonista de El señor de los cielos. La parejita compartía la buena nueva en sus redes y con una fotografía de ambos mostrando una ecografía el pasado mes de agosto. "Somos tres. Inmensamente felices", se limitaban a decir. Sobraban las palabras. Sus risas de absoluta felicidad y alegría sin límites eran el mejor testimonio de la ilusión que les inundaba. Se trata del primer hijo para ambos actores que este año celebraron 6 años de feliz unión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias por haberme regalado los mejores 6 años de mi vida. Gracias por elegirme cada día como tu compañero de vida, por ser maestra, amiga, confidente, amante y mi más grande amor. Me emocionas. Te quiero con el alma”, escribió el actor en julio. Los actores forman una de las parejas jóvenes más estables del medio del entretenimiento, manteniendo su relación alejada del lente público desde su inicio en el 2014. ¡Felicidades nuevamente!

