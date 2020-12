Close

¡Fernanda Castillo muestra la primera foto de su bebé Liam por Navidad! A los pocos días de su nacimiento, la actriz y su pareja Erik Hayser cumplieron con sus fans y enseñaron felices una tierna imagen de su recién nacido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Felices, pero también con carita de cansados, los recién convertidos en papás, Fernanda Castillo y Erik Hayser, compartían entusiasmados su primera instantánea con su bebé Liam. Frente al arbolito de Navidad y con una sonrisa de oreja a oreja, la pareja de actores cumplió con sus fans que llevaban días esperando la fotografía del nuevo rey de la casa. Desde que el pasado 24 de diciembre, la protagonista de El señor de los cielos publicase una huella del piececito del bebé, que nació el día 19, todos esperaban este retrato familiar como agua de mayo. Sus gestos denotan falta de sueño pero toneladas de amor. Justo un día después de Navidad y con el fin de agradecer las miles de muestras de cariño del público, Fernanda y Erik brindaron por todo lo alto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca es tarde para decir Feliz Navidad y para agradecerles sus mensajes llenos de cariño y bendiciones para nuestra nueva familia. Que todos eso se les multiplique en forma de salud, sonrisas, unión, consciencia y amor para ustedes y los suyos siempre", escribió la actriz mexicana. Image zoom Erik Hayser y su novia Fernanda Castillo | Credit: Erik Hayser/IG La pareja despide así este revoltoso 2020 con uno de los mejores regalos que puede dar la vida, un hijo. ¡Enhorabuena parejita!

