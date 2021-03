Close

Fernanda Castillo muestra tierna foto de su bebé El pequeño Liam, hijito de Fernanda Castillo y Erik Hayser, derrite las redes con una linda imagen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de da a luz a su hijo Liam, el pasado 19 de diciembre de 2020, Fernanda Castillo sufrió un importante problema de salud que la obligó a estar hospitalizada a inicios de este año. Ya recuperada, la actriz no puede dejar de mostrar lo feliz que está de haberse convertido en madre y tampoco duda en compartir algunas imágenes de su bebé. En esta ocasión, la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos dio a conocer una fotografía donde aparece abrazando a su hijito quien utiliza un atuendo en azul claro que asemeja un cielo con estrellas, lunas y nubes blancas; mientras ella viste un suéter con los mismo colores haciendo juego con el pequeño. "Mi nubecita", escribió para acompañar la instantánea. Los cibernautas no se resistieron ante esta tierna escena y de inmediato le enviaron lindos mensajes para ambos. "¡Moriré de amor, punto!"; "Ay ay ay ay ¡qué fotito más tierna!"; "¡¡¡Qué belleza mi Fer!!!"; "Ay, los amo mis amores", y "Es una cosita hermosa", son algunos de los textos que se pueden apreciar. Image zoom Fernanda Castillo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes quisieron dedicar frases más largas. "Amor y paz para ese bebé tan bello; que Dios lo bendiga y que lo proteja de todo mal. Es un niño muy bello igual a sí madre. Espero que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre de verdad felicitaciones para ese bebé y su bella madre, y para la familia tan bella que la rodea", escribió una usuario. "Que hermosura. La mejor etapa de tu vida querida Fernanda Castillo", dijo una fanática "Que hermosa foto. Pura luz en esas nubecitas", escribió alguien más. Fernanda Castillo y Erik Hayser no dudan en hacer público lo felices que son como padres debutantes

Fernanda Castillo muestra tierna foto de su bebé

