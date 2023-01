Fernanda Castillo despide la etapa de lactancia con una joya hecha de su leche materna La actriz mexicana mostró cómo luce la hermosa pieza y rindió tributo a todas las mujeres que igual que ella lograron superar los retos de amamantar a sus bebés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Indiscutiblemente uno de los momentos más especiales para una madre es dar el pecho a sus bebés y desde que Fernanda Castillo dio a luz a su hijo, Liam, ha sido una ferviente defensora de esta práctica. Sin embargo, ya ha llegado el momento de despedir esta etapa ¡y lo hizo de una forma muy especial! La actriz compartió una fotografía en sus redes sociales mostrando orgullosa un anillo artesanal en tono plateado que se mandó a hacer con su leche materna, para recordar e inmortalizar este período de su vida junto a su pequeño, que ya tiene 2 añitos. Además de la imagen en su cuenta de Instagram, la esposa del galán Erik Hayser rindió honor a todas aquellas madres que pasaron por obstáculos y dolores en este proceso, pero que supieron perseverar tanto para el bien de sus criaturas como para ellas mismas. Fernanda Castillo muestra su anillo de leche materna Credit: Instagram / Fernanda Castillo "Escribo esto al terminar con una de las etapas que me hacen sentirme más orgullosa . Después de dos años de lactancia, Liam ha decidido que ya es un niño grande y que va a tomar mamila. Lo comparto como un tributo a todas esas mujeres que han pasado por el complejo proceso de lactar [el tiempo que sea] y de destetar, que fue el que más me costó asimilar, darme cuenta que mi bebé había crecido", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi lactancia estuvo llena de obstáculos, a veces de dolor y de toda la perseverancia de la que era capaz , pero sobre todo de momentos maravillosos de apego con Liam que se quedaran en mi memoria y de la certeza de estarle dando un regalo a su salud y a su alma. Mamá estará siempre", añadió la mexicana, quien protagonizó las cinco primeras temporadas de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos junto a Rafael Amaya.

