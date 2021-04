Fernanda Castillo y su conmovedor mensaje sobre la maternidad: “Es olvidarme de mí a veces” La actriz mexicana conmovió a sus seguidores con una poderosa reflexión sobre lo que significa ser mamá junto a una tierna foto con su bebé. ¡Mira qué adorable! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se convirtió en madre por primera vez, Fernanda Castillo ha dejado ver su lado más tierno en las redes sociales. Nuevamente, la actriz mexicana utilizó su cuenta de Instagram para compartir una adorable foto junto a su bebé, Liam, junto unas emotivas palabras sobre esta nueva etapa de su vida e hizo una reflexión sobre lo que significa para ella ser mamá. "Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita", es parte de lo que escribió la estrella de exitosas telenovelas como El señor de los cielos y Destilando amor. "Es olvidarme de mí a veces. Es la paciencia que nunca tuve y la fortaleza más profunda e invencible. Es compartir y romperte en mil pedazos. Es sorprenderme con tu voz y con tus gestos que encuentro tan míos. Es hacer las paces conmigo misma, darme chance. Es certeza, es intuición. Es creer que soy la mejor mamá del mundo porque tú me escogiste. Saber que soy extraordinaria, cerrar los ojos y agradecer", concluye en su extenso mensaje. Sus seguidores se volcaron en dejarle numerosos mensajes de cariño, al igual que célebres amigos como Carmen Villalobos, Alessandra Rosaldo, Dulce María, Carmen Abu y María Celeste Arrarás. "Te ves increíble como mamá"; "todo eso y más. Eres la madre perfecta para él"; "hermosos"; "demasiados bellos", fueron algunos de los mensajes que se leen en los comentarios. El pasado 25 de marzo, la actriz celebró su cumpleaños número 39 a lo grande mientras disfrutaba de un descanso junto a su hijo y su pareja, el actor Erik Hayser. Desde que Castillo fue hospitalizada de emergencia a unas semanas de haber dado a luz a su bebé, debido a una complicación posparto, ha compartido su experiencia como madre ayudando a otras mujeres que podrían sentirse identificadas ante los retos de la maternidad.

Share options

Close Login

View image Fernanda Castillo y su conmovedor mensaje sobre la maternidad: “Es olvidarme de mí a veces”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.