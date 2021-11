Fernanda Castillo muestra cómo su bebé pasó su primer Día de Muertos De una manera muy especial, Fernanda Castillo celebró una tradición mexicana con su hijito Liam. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El conflicto de salud que, a principios de este 2021, sufrió Fernanda Castillo tras convertirse en madre ha quedado atrás y hoy puede disfrutar de su pequeño Liam en plenitud. Por ello, desde que nació, la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos ha gustado de mostrar diversos momentos en familia y también presumir el desarrollo de su bebé. Ahora, aprovechó el Día de Muertos para hacerlo disfrutar por primera vez esta tradicional celebración mexicana. Así, la actriz vistió al pequeño con un atuendo de Jack, de la película The Nightmare before Christmas. "Mi calaverita. Día de Muertos", escribió en su cuenta de Instagram para acompañar las diversas fotografías que posteó. Los internautas reaccionaron emocionados a estas tiernas imágenes del chiquillo. "¡¡¡Wooooooooow!!! ¡Qué belleza de bebé¡"; "¡El rockstar de la familia! ¡¡¡¡Me lo voy a traer a Hollywood!!!!"; "¡Qué cosa más preciosa"; "Mi pequeño favorito"; "¡Cosita preciosa! ¡Un biberón lleno con todo para ese muchacho!"; "Qué hermoso príncipe", y "Es el niño más bonito tengo pruebas y cero dudas", fueron algunos de los comentarios. Fernanda Castillo Bebé Credit: IG Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que hermosura de bebé. La calaverita más bella que he visto"; "Se ve increíble"; "Mi pequeño niño. Dios lo cuide y bendiga. Qué bello con su disfraz. Tan hermoso como su mami y papi"; "Aquí se demuestra que uno nace con flow", y "Hermosa calaquita", agregaron otros usuarios. Fernanda Castillo ha retomado sus proyectos profesionales y ha confesado públicamente lo difícil que le ha resultado tener que dejar a Liam mientras se va trabajar.

