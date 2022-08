Fernanda Castillo comparte imágenes de su hijo Liam ¡y ya creció mucho! La actriz mostró a su pequeño Liam como pocas veces lo había hecho antes. En las imágenes se ve lo que ha crecido y cómo disfrutan del pequeño en familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo se convirtió en mamá de Liam en diciembre de 2019. En esta nueva etapa de su vida junto a su prometido Erik Hayser, la actriz se ha mostrado muy feliz y ha celebrado los logros de su pequeño compartiendo esos bellos momentos de su crecimiento en redes sociales. No obstante, recientemente publicó un video donde se puede apreciar como nunca antes a su primogénito en un bello paseo junto al mar siempre bajo la atenta mirada de su mamá y de su papá. "Somos 3", lleva como título el clip. La protagonista de series como Monarca o Enemigo íntimo grabó una escapada familiar por la playa, donde Liam ya corre solo y explora a su alrededor. En las imágenes, Erik también se deja ver feliz y muy orgulloso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como siempre han demostrado, para los actores lo más importante es aprovechar cada instante libre que tienen en pasar tiempo de calidad junto a su pequeño. Pero, ¿está Fernanda preparada para ser madre de nuevo cuando su hijo ya casi cumple dos años? Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México en la premier de Enfermo amor, su primera película tras convertirse en madre, los periodistas quisieron saber cuándo iba a ser madre por segunda vez. Fernanda Castillo y su hijo Liam Fernanda Castillo y su hijo Liam Fernanda Castillo y su hijo Liam | Credit: Mezcalent / Instagram Fernanda Castillo "¡No! Pérame, pérame, apenas estoy regresando a dormir y pudiendo venir a estas cosas. Creo que es la primera vez que salgo", dijo Castillo. "La verdad es que estoy disfrutando del momento de tener a mi bebé y de poderlo disfrutar, antes de que ya corra y no quiera saber nada de su mamá", añadió. "No sabemos, la verdad, si va a haber hermanito, no sabemos. No me apuren, no me apuren. Cada quién tiene que hacerlo su a su tiempo. Porque al final lo cuido yo, señores", finalizó.

