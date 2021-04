Fernanda Castillo celebra cuatro meses de su hijito con esta tierna foto Ya quedaron atrás los conflictos de salud por los que atravesó Fernanda Castillo luego de dar a luz a Liam. Ahora, la actriz disfruta plenamente de su reciente maternidad y celebra otro mes de vida de su bebé. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya pasaron cuatro meses desde que Fernanda Castillo y Erik Hayser debutaron como padres. También, ha quedado atrás el momento en que la actriz se debatió entre la vida y la muerte tras complicaciones luego del parto. Ahora, la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos, se encuentra en perfecto estado de salud y disfruta plenamente de su maternidad. Por ello, dio a conocer una tierna foto para celebrar un aniversario de su bebé Liam. En la imagen se aprecia a la protagonista de la película Sin filtro reposando en un camastro; es evidente la alegría de tener al pequeño en las piernas y el abdomen. Su hijito, quien tiene un atuendo sin mangas en tono blanco y negro, y está medio cubierto con una sabanita color verde pastel, también se le ve muy sonriente. "Mi mundo. Liam cuatro meses. Foto de su tía Dany Gómez", escribió Castillo para acompañar la instantánea que subió a su cuenta de Instagram. Los internautas se emocionaron y de inmediato reaccionaron ante la tiene escena entre madre e hijo con lindos mensajes. "Hermosos. ¡Dios los bendiga siempre! Los queremos", dijo una usuaria. Fernanda Castillo y su bebé Liam Credit: Instagram / Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fernanda se ve hermosa como mamá Dios los bendiga a usted y su familia", mencionó una fanática. "¡¡¡Felices cuatro meses!!! Los queremos mucho y deseamos que todos sus días sean siempre ¡los más mágicos y felices!", comentó una cibernauta. "Awwww. Está tan apapachable. Dios los llené de bendiciones", expresó alguien más. Los comentarios haciendo referencia a la hermosura y ternura del pequeño Liam; así como, de las felicitaciones a Fernanda Castillo por su reciente maternidad también estuvieron presentes.

