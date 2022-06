Fernanda Castillo celebra que su hijo superó "todas sus dificultades" después de tener "una condición severa de frenillo lingual" La actriz mexicana compartió a través de las redes sociales que su hijo Liam se graduó este jueves de su terapia, por lo que hoy ya puede comer y hablar "sin ningún problema". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En diciembre de este año, el hijo de Fernanda Castillo cumplirá 2 añitos. Su llegada en 2020 marcó un antes y un después en la vida de la actriz mexicana, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Es lo mejor que me ha pasado en la vida", ha reconocido en numerosas ocasiones la intérprete de cuarenta años, quien supera los siete millones de seguidores en Instagram. Una red social en la que Castillo ha hecho cómplices a sus seguidores durante el último año y medio de algunos de los momentos más especiales vividos junto a su pequeño. Fernanda Castillo Fernanda Castillo y su hijo Liam | Credit: Instagram Fernanda Castillo Este jueves, sin ir más lejos, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Destilando amor y Teresa quiso celebrar con sus fans un importante acontecimiento en la vida de su retoño. "Hoy Liam se gradúa de su terapia en FUNema y su ayuda ha sido determinante para que él haya podido superar todas las dificultades después de tener una condición severa de frenillo lingual", compartió la inolvidable Mónica Robles a través de sus historias de Instagram. Fernanda Castillo Credit: Instagram Fernanda Castillo "Hoy come y habla sin ningún problema", agregó Castillo, quien aprovechó la ocasión para agradecer a la pediatra y a la terapeuta que acompañaron a su hijo en esta travesía. "Gracias @dra.mafergastropedia, gracias @nurit_tarepeuta_de_lenguaje Ale y Tania por cuidar tanto a Liam y por sus atenciones siempre. Las vamos a extrañar. Gracias", expresó. ¿Qué es el frenillo lingual? El frenillo lingual es una membrana que sujeta la lengua por la línea media de la parte superior. Su principal función "es conseguir una correcta deglución, es decir, comer y tragar de forma correcta, así como una pronunciación adecuada al hablar", según se explica a través de la página web del Dr. Boj, Catedrático de Odontopediatría de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su anomalía "provoca una limitación funcional de la lengua en grados variables de dificultad de movilidad lingual, trastornos en el habla o problemas en la masticación, deglución o succión".

