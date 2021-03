Fernanda Castillo celebra aniversario de su bebé con tierna imagen El pequeño Liam, hijo de Fernanda Castillo y Erik Hayser, está celebrando un nuevo mes de vida y lo celebra de una manera especial. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 19 de diciembre, Fernanda Castillo se convirtió en madre de un bebé a quien puso por nombre Liam. Semanas después, la actriz atravesó por un grave problema de salud que la tuvo al borde de la muerte. Tras superar exitosamente ese capítulo en su vida, ahora la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos disfruta por completo de su bebé, quien hoy cumple tres meses. Para celebrarlo, la pareja sentimental de Erik Hayser decidió dar a conocer una tierna imagen donde se puede apreciar al pequeño reposando, boca abajo, en una cama cuya sábana tiene su nombre grabado. "Llegaste tú y todo ha valido la pena. Tres meses, Liam", escribió para acompañar la instantánea que posteó en su cuenta de Instagram. Las reacciones por parte de los internautas surgieron de inmediato y llenaron de halagos al chiquillo. Así, "¡qué hermoso!"; "¡Qué lindo, mi Dios!"; "Una belleza de criatura", y "¡Precioso! ¡Qué grande está!", fueron algunos de los mensajes para el pequeño. También llovieron emoticones de corazones y caritas con ojos de corazón. Fernanda Castillo Image zoom Credit: IG Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le desearon lo mejor al bebé en este nuevo mes de vida. "Feliz cumple es al más hermoso"; "Mi amiguito pachanguero. Feliz vida"; "Felicidades bebé", y "Mi corazón chiquito te amo tanto. Felices tres meses mi amado Liam", escribieron otros usuarios. Hace unos días, Fernanda Castillo y Erik Hayser dieron a conocer, en la misma red social, otra fotografía en familia. En ella, se aprecia a los actores abrazados y teniendo en medio al pequeño Liam. Como se puede apreciar, los orgullosos padres no pueden ocultar el gran amor que sienten por su primogénito.

