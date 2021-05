¡Fernanda Castillo celebra los 5 meses de su bebé con una foto enternecedora! La actriz mostró lo grande y hermoso que está su príncipe cuando se cumple un mes más de su esperado nacimiento. "¡Liam, nos hiciste inmensamente felices!" Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Fernanda Castillo compartía con su público la noticia de su embarazo, uno de los grandes sueños personales. Hoy, aquel anuncio parece lejano. Su hijo Liam acaba de cumplir 5 meses de vida que su mami ha celebrado orgullosa con una tierna foto en sus redes. Y también una dedicatoria que las ha derretido. "A esta misma hora (19:50), hace 5 meses, llegaste a nuestra vida, Liam, ¡y nos hiciste inmensamente felices!", escribió la mami emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un selfie de lo más enternecedor, la protagonista de Monarca mostró a su pequeñín dormido sobre su pecho. Una imagen de lo más maternal a la que Fernanda no pudo más que responder con una sonrisa. Aunque todavía es chiquito para sacar parecidos, algunos seguidores ya hicieron sus apuestas, y mientras algunos aseguraban que tenía el perfil de papi, otros le veían un gran parecido a la progenitora. ¡Sobre todo esa naricita! Si el amor entre Fernanda y Erik Hayser ya era una roca, ahora es mucho más fuerte. "Gracias por robarme y devolverme el corazón todos los días", le escribía la actriz hace días a su marido, quien bebe los vientos por ella. Una preciosa familia que ha vivido un importante susto tras el ingreso de la intérprete de Mónica Robles en el hospital. Afortunadamente, todo quedó atrás y los felices papis disfrutan de cada segundo de vida y de este sueño materializado. ¡Felicidades!

