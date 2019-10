Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman rinden sentido homenaje a su bebé cuando se cumplen dos meses de su muerte El actor y su mujer han recordado al pequeño desaparecido en unos emotivos mensajes y fotografías. La pareja ha recibido el calor y el apoyo de todo el mundo en este día tan duro. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sufrieron la pérdida más dolorosa que cualquier persona puede tener, la de un hijo. Su pequeño Dante les dejó desolados tras su marcha y aunque tanto Ferdinando Valencia como Brenda Kellerman siguen adelante con sus vidas para dar lo mejor de sí a Tadeo, su otro bebé, su ángel está más presente que nunca en sus vidas. Justo cuando se cumplen dos meses de su partida, sus papás han querido rendir un sentido homenaje a su pequeño con unos preciosos mensajes y fotografías en redes que han sido secundados por sus fans y gente querida. “Te extrañamos mi enano bello”, ha escrito profundamente emocionada la mamá junto a una imagen del chiquitín con su gemelo Tadeo al poco tiempo de nacer. Image zoom Brenda Kellerman Por su parte, Ferdinando también ha rendido su personal tributo a su príncipe en el cielo compartiendo una entrañable fotografía de padre e hijo, donde los dos aparecen sonrientes, como él le quiere recordar siempre, con alegría y felicidad. “Dos meses”, ha escrito junto el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño nos dejaba el pasado 3 de agosto después de casi tres meses luchando como un campeón por su vida tras sufrir una meningitis. Así lo compartían en redes en un doloroso mensaje. “8 meses en mi vientre, 100 Días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón. TE AMO DANTE. Adiós mi Dante”, escribía devastada la mamá del pequeño. A pesar del dolor, la pareja ha tenido que sacar fuerzas de donde no las hay para sacar adelante y darle todo su calor a su otro gran amor, Tadeo, a quienes se han entregado en cuerpo y alma. Saben que su angelito les guía y cuida desde el cielo y eso les da impulso para continuar, siempre con su recuerdo en el corazón. Desde People en Español nos sumamos a este homenaje y mandamos todo nuestro cariño a esta bella familia. Seguro que Dante les acompaña cada día con su luz y su amor. Advertisement EDIT POST

