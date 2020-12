Close

Ferdinando Valencia revela consternado que su hijo Dante murió por una negligencia médica A un año de la muerte de su pequeño, el actor contó lo duro que fueron los últimos meses en la vida del pequeño y los errores médicos que llevaron a su fallecimiento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa, pero si encima se trata de un bebé lleno de vida, el dolor es indescriptible. Meses después del aniversario de la muerte de Dante, su padre, Ferdinando Valencia abre la caja de Pandora y revela que todo fue una negligencia médica. Tal y como recoge el espacio Un nuevo día y explicó la presentadora Stephanie Himonidis, el actor y su pareja, Brenda Kellerman, llevaron a su pequeño de un hospital a otro después de que se infectara de una meningitis bacteriana en el propio centro hospitalario. Pero eso no fue todo, además de recetarle un medicamento erróneo, se lo administraron mal provocando insuficiencias respiratoria, renal y cardiaca. El grave estado de salud hizo que al pequeño incluso tuvieran que amputarle una pierna y finalmente ocurriera lo más temido para cualquier padre, el fallecimiento del bebé que luchó hasta el final por su vida. Unas duras declaraciones que hizo en exclusiva para la revista TVNotas en la que aseguró que a su hijo "lo fueron matando". No está dispuesto a callar más y con el fin de que se conozca la verdad y las negligencias médicas que ocurren en pleno siglo XXI, el actor de La mexicana y el güero contó el infierno que ha vivido su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora, tanto él como su pareja estudian si interponer una demanda contra los que considera responsables de este fatídico final. Una situación que acabó con sus ingresos debido al alto coste que supuso tener al pequeño tanto tiempo bajo tratamiento e ingresado. Aunque su otro hijo Tadeo alegra sus vidas y las llena de amor, la marcha de su pequeño debido a las circunstancias que ha descrito es una herida irreparable. Todo el apoyo y cariño para la familia.

