Ferdinando Valencia inicia campaña para recaudar fondos para su hijo Dante El actor mexicano no puede hacer frente a los gastos de la hospitalización del menor que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message No están siendo días nada fáciles para Ferdinando Valencia y su novia, la también actriz Brenda Kellerman. Dante, uno de los mellizos recién nacidos de la pareja de actores, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital del estado mexicano de Jalisco tras presentar la semana pasada una recaída por un cuadro de meningitis. Además de impedirles trabajar, la hospitalización del bebé le está acarreando importantes gastos económicos a la pareja que desafortunadamente no cuenta con el dinero necesario para poder hacer frente a esta delicada situación que se encuentran atravesando como familia. Es por este motivo que el galán de exitosas telenovelas como Simplemente María y Lo que la vida me robó inició el pasado fin de semana una campaña de crowdfunding en una conocida plataforma con el objetivo de recaudar los 300.000 $ que conlleva la hospitalización del menor. “Hace poco fui papá de dos bellos hijos, desgraciadamente Dante, el mayor pero más pequeño de tamaño y peso, contrajo meningitis. Ha estado en varios hospital en USA y ahora se debate entre la vida y la muerte en Guadalajara después de que supuestamente me lo dieran de alta y a los pocos días ver que volvía la temperatura. Los gastos van arriba de 280,000 dls yo económicamente di lo que tenía y ahora estoy al lado de mi mujer y mis dos hijos luchando con Dante, ayúdenme a luchar con él y por él”, reza el mensaje que se puede leer en la página web de la campaña que está siendo promovida por amigos de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Numerosos compañeros de profesión de Ferdinando han estado dándole visibilidad a la campaña a través de las redes sociales e instando a la solidaridad de sus fans para lograr el objetivo deseado, entre ellos la reconocida actriz mexicana Laura Flores, quien es amiga cercana de la pareja. “Ferdinando y Brenda han sido más que amigos, son mi familia. Tuve la bendición de vivir con ellos parte del embarazo y el alumbramiento de sus bebés en Miami. Hoy mientras grabo la serie Juntos el corazón nunca se equivoca en México, vivo en casa de Ferdi gracias a su amistad y su generosidad. Apoyemos a Brenda y a Ferdi. Compartamos en redes y donemos un poquito”, escribió Flores por medio de su página de Facebook. Angelique Boyer, quien trabajó con Ferdinando en la exitosa telenovela Lo que la vida me robó, fue otra de las artistas que no tardó en apoyar a su amigo. Image zoom Instagram Angelique Boyer “Compartimos su felicidad con la llegada de estos angelitos y también los momentos difíciles, están en nuestras oraciones y de corazón saben que cuentan con nosotros”, expresó ¡Si quieres aportar tu granito de arena y donar puedes hacerlo aquí! Advertisement EDIT POST

