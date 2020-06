"No sé qué voy a hacer": Ferdinando Valencia sobre el primer aniversario de la muerte de su hijo Dante El actor abordó el delicado tema en un programa televisivo de México explicando cómo marcará esta triste, pero importante fecha. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este ha sido, sin lugar a dudas, un Día del Padre amargo y dulce para Ferdinando Valencia. Por un lado, el actor mexicano ha podido celebrar rodeado del cariño de sus dos hijos y de su mujer en tan bonita fecha, pero por otro, la celebración ocurre de cara al primer aniversario de la muerte de su hijo Dante. El bebé falleció el 3 de agosto pasado a los 3 meses luego de luchar férreamente por su vida contra la meningitis que padeció. A casi un año de lo ocurrido, el actor y su pareja, Brenda Kellerman, se preparan para marcar esta triste, pero importante fecha. "No sé qué voy a hacer", expresó Valencia al ser interrogado sobre sus planes en el show matutino Hoy (Televisa). "Quizá son cositas a las que le va sacando uno, le van dando miedo, pero de alguna manera ese día nos vamos a tener que enfrentar con nosotros mismos", aseguró. Lo primero, según él, es armar un plan con la familia. "Tengo que ver lo que mi familia necesita con respecto a esto", explicó. Ferdinando Valencia en una foto que publicó al lado de su hijo Tadeo, el hermanito mellizo del fallecido Dante, y su hermanita mayor, Sofía Martínez. La entrada publicada por sus padres en agosto del 2019 para comunicar la triste noticia del fallecimiento del pequeñín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el bebito falleció, sus padres y familia le dieron el último adiós en el estado mexicano de Colima. “Nos negamos a pensar que todo esto sea en vano, queremos pensar que hay un propósito detrás de todo esto. Tal vez nos toca a nosotros en la vida inspirar a gente como ustedes a que sea cual sea el problema por el que están pasando se mantengan fuertes y mantengan lo que sean sus intenciones, lo que sea su palabra, lo que sea que hagan en la vida lo mantengan siempre por delante haciendo, diciendo, pensando y creyendo en el nombre de Dios”, declaró entonces el actor, quien periódicamente expresa su sentir al respecto en su canal de YouTube.

