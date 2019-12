La vida familiar de Ferdinando Valencia tras la muerte de su hijo By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Ferdinando Valencia El actor Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman han ido superando la gran pérdida que enfrentaron este año arropados dentro del seno de su familia. Empezar galería Superando los tiempos difíciles Image zoom IG/Ferdinando Valencia Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman enfrentaron la trágica pérdida de su hijo Dante Valencia en agosto. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Más fuertes juntos Image zoom IG/Sofia martinez Con el amor de su familia y amigos, la pareja ha ido buscando la felicidad en tiempos difíciles. 2 de 10 Applications Ver Todo Agradecido Image zoom IG/Ferdinando Valencia "Mi realización! Mi objetivo de vida! Mi razón para entender que pase lo que pase todo habrá valido la pena! Eso y más son uds 2! + 1 👼. Buscare crecer, buscare ser mejor, buscare siempre más! Lograre algunos retos, fallaré en otros, tendré aciertos y seguramente errores! Pero pase lo que pase HABRÁ VALIDO LA PENA, gracias! @sofitinez @nuestrosmellizos", expresó el actor en redes. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Equipazo Image zoom IG/Ferdinando Valencia "LISTOS TODOS!!! Para ver a @miseleccionmx #pontelaverde @nuestrosmellizos", compartió el actor. 4 de 10 Applications Ver Todo Prehistóricos Image zoom IG/Ferdinando Valencia "Familia DINOSAURIO 🦕 🦖!! 😉 🌴", publicó Valencia. 5 de 10 Applications Ver Todo Sus vidas Image zoom IG/Ferdinando Valencia "Lo bello de la vida está en los detalles, @nuestrosmellizos @sofitinez buenos días ☀️!", escribió. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Celebrando Halloween Image zoom IG/Ferdinando Valencia "Halloween 👻 🎃 con el pato 🦆 Tadeo y la brujita Fain!" , Valencia compartió. 7 de 10 Applications Ver Todo Domingos familiares Image zoom IG/Ferdinando Valencia "Domingo de callejeros! #familia #paz #juntos @nuestrosmellizos @brenda_kellerman y extrañando a @sofitinez", publicó el actor. 8 de 10 Applications Ver Todo Siempre en su mente Image zoom IG/Ferdinando Valencia "Un brazo más lleno que nunca mientras el otro vacío por siempre te extraña con toda el alma! #4meses @nuestrosmellizos", expresó el mexicano. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Listos para Santa Image zoom IG/BRENDA KELLERMAN "Te amo mi enano hermoso 🥰🥰🥰🥰🥰 @nuestrosmellizos", compartió la modelo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

