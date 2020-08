La conmovedora carta de Ferdinando Valencia a su hijo en el primer aniversario de su muerte "Dime qué tan feliz eres tú, con quién juegas, quién te abraza y quién te llena de besos. Cuéntamelo todo entre mis sueños […] Necesito que me lo digas para que yo encuentre la paz", reza parte del conmovedor mensaje que compartió el actor en Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de un hijo es una pérdida tan extraordinaria y contra natura que ni siquiera existe una palabra en el diccionario capaz de definir el inmenso dolor que siente un padre ante la partida de su pequeño. Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman vivieron hace justo un año la terrible experiencia de perder a uno de sus hijos, Dante, y aunque están convencidos de que su bebé ahora es un angelito que está cerca de Jesús, en el cielo, no hay día en que no les pese su ausencia. "Pequeño Dante, ahora que cumples 1 año desde que alzaste tus alas, no quiero perturbar tu descanso, duerme tranquilo mi niño hermoso, haz tus travesuras con alegría, ahora juegas con otros angelitos tan bellos como tú. Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en brazos de Jesús conversa con él para que nos dé consuelo a todos los que te amamos porque aunque pase el tiempo siempre serás nuestro pedacito de cielo, nuestro hermoso bebé guerrero", escribió este lunes el reconocido actor mexicano a través de las redes sociales con motivo del primer aniversario de la muerte del pequeño. Y es que la muerte de un hijo es algo que nunca se supera, simplemente se aprende a vivir con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi amor chiquito, gracias por darme la fuerza de seguir para tu hermano y su papá. Te extraño muchísimo, pero sé que donde estás estás mucho mejor que con tu familia. Mami te ama", escribió, por su parte, la mamá de Dante. Tanto Ferdinando como Brenda compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un emotivo texto dedicado al pequeño en el que ambos le suplican al fallecido bebé que les hable entre sueños para poder encontrar la paz que tanto necesitan. Image zoom Ferdinando Valencia Instagram Ferdinando Valencia "Cuéntame mi niño cómo es el cielo, dime pequeño mío cómo es estar allá donde todo es amor y alegría, dime qué tan feliz eres tú, con quién juegas, quién te abraza y quién te llena de besos. Cuéntamelo todo entre mis sueños, dime si has visto a Dios y si él habla contigo. Dime si te carga entre sus brazos y él juega contigo […] Dime nuevamente y una y mil veces qué tan feliz eres, dímelo mi niño, necesito que me lo digas muchas veces para que yo encuentre la paz, cuéntame todo eso [...]", reza el texto.

