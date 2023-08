El conmovedor mensaje de Ferdinando Valencia a su hijo Dante en el cuarto aniversario de su muerte "4to año con Dios, y uno menos para volvernos a ver. Tarde o temprano volverás a los brazos que más te aman, los míos", escribió el actor mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ferdinando Valencia Ferdinando Valencia y su hijo Dante | Credit: Instagram Ferdinando Valencia El 3 de agosto es una fecha difícil de olvidar para Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman. Ese día, hace ya cuatro años, fallecía a los 3 meses de vida su hijo Dante. El actor mexicano, quien se encuentra grabando en Miami para Telemundo la telenovela Vuelve a mí junto a William Levy, Samadhi Zendejas y un gran elenco, lo recordó este jueves con una emotiva publicación que compartió desde su perfil de Instagram en el cuarto aniversario de su muerte. "Hoy a 4 años de que abriste tus alas especialmente bendigo tu corta pero significativa existencia en la tierra mi Dante, y tengo la certeza que vivirás para siempre en el corazón de tus papis y en el de todos los que te amamos y te vemos reflejado en tu hermano Tadeo", reza el texto que publicó y que escribió el tío de Dante, Yeyito Kellerman. "Dicen que uno muere cuando no queda nadie capaz de recordarnos, cuando las huellas de nuestro paso por la tierra se han borrado y aunque tu tránsito por este mundo fue breve tu llegada y tu partida dejó una huella imborrable en quienes te amamos. Descansa hermoso Dante, ya todo está bien". Ferdinando compartió una segunda publicación en la que manifiesta su anhelo de volver a encontrarse con su hijo. "4to año con DIOS, y uno menos para volvernos a ver Dante. Tarde o temprano volverás a los brazos que más te aman, los míos", escribió junto a un emotivo reel dedicado a su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pareja, la actriz y conductora Brenda Kellerman, también tuvo palabras para Dante en este día tan señalado. "Mi amor eterno, te amo, te extraño. Ya 4 años de tu partida. Estos recuerdos me llenan el alma. Gracias por seguir agarrando mi mano, nunca me sueltes, yo te necesito siempre y nuestra familia también. Mi guerrero de luz. Me cuesta mucho que no estés, pero yo creo en la voluntad de Dios", escribió desde su cuenta de Instagram.

