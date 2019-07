Ferdinando Valencia comparte buenas noticias sobre el estado de salud de su hijo Aunque aún queda mucho camino por recorrer, el actor mexicano Ferdinando Valencia informó que afortunadamente Dante está evolucionando favorablemente y cada día que pasa presenta una nueva mejoría. By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El delicado estado de salud de uno de los mellizos del galán de telenovelas Ferdinando Valencia ha mantenido a todos en vilo desde que hace semanas el bebé de apenas dos meses de vida sufriera una recaída por un cuadro de meningitis que lo mantiene desde entonces ingresado en un hospital del estado mexicano de Jalisco debatiéndose entre la vida y la muerte. Aunque la recuperación es lenta y aún queda mucho camino por recorrer, afortunadamente Dante está evolucionando favorablemente ya que cada día que pasa presenta una nueva mejoría, lo que sin duda tiene muy esperanzados a los papás de la criatura, como dio a conocer recientemente el propio Ferdinando en un vídeo que compartió a través de su canal de Youtube. “Después de 15 días de que volvió al hospital hoy nos dejaron nuevamente tocarlo y abrió los ojos. Abrió los ojos hace rato y nos vio, fue hermoso que nos volviera a ver. Nosotros lo veíamos pero él nos volteó a ver hoy y eso fue bonito”, expresó visiblemente emocionado el que fuera galán de exitosas telenovelas como Simplemente María y Lo que la vida me robó. “Dicen que tiene mucho daño en su cabecita, pero él va a estar bien, si no qué es la fe. Él va a estar bien”, aseguró el intérprete de 39 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ferdinando, que tiene más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, informó que el bebé ‘lo está haciendo muy bien’ y que ‘muchos de los problemas los está sacando adelante’, por lo que están muy esperanzados con lo que vaya a pasar con él en las próximas semanas. “Esperamos ya definitivamente conservar su vida y sobre todo que tenga una gran calidad de vida”, aseveró el actor. “El oxígeno está casi al 100, eso es muy bueno. Está más tranquilo hoy. Ya hace la orina solito, ya trae pañales, la respiración está al 50/50, está mucho más calmado, los sedantes ya bajaron, su corazón está haciendolo bien, sus pulmones, todo va increíble. Y ya parece él, tiene como cuatro días pareciendo él, antes no parecía”, detalló Ferdinando. Advertisement EDIT POST

