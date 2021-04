Recordando a Tadeo, ¡Ferdinando Valencia y su esposa celebran el segundo cumpleaños de Dante! Así reaccionó William Levy al emotivo video compartido por la pareja en el segundo aniversario del nacimiento de sus gemelos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un 24 de abril, hace ahora dos años, la bonita pareja conformada por el actor Ferdinando Valencia y Brenda Keller compartían la feliz noticia con el mundo de la llegada de sus mellizos, Tadeo y Dante. Pero esta hermosa pareja sufrió poco después el dolor más grande que puedan sufrir unos padres: enfrentar la meningitis de su bebé Dante, quien falleció rompiendo el corazón de todos. Hoy el pequeño Tadeo, un niño hermoso y risueño que tiene enamorados a sus papás, cumplió dos añitos y la familia celebró junto a él, vistiendo todos camisetas diseñadas por su mamá con motivo de la serie Paw Patrol, tema que ocupó también su lindo pastel de cumpleaños. Pastel cumpleaños Ferdinando Valencia Brenda Keller Dante Credit: IG Brenda Keller SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades a mis enanos bellos, gracias Dios por tanto que nos has dado , fiesta en la tierra y en el cielo, los amo", escribió la mamá de Dante y Tadeo compartiendo una conmovedora ilustración de los dos hermanitos realizada por su tío, Yeyito Keller: "Sé que desde el cielo me cuidas, te doy las gracias por que eres la luz que me ilumina, me guía y me protege… Por ser mi ángel, que durante el día camina a mi lado y por las noches vela mis sueños...", escribió el cariñoso hermano de Brenda, compartiendo este precioso dibujo inspirado en sus sobrinitos: Ferdinando Valencia compartió un hermoso video en el que podía verse la transformación del pequeño Tadeo hasta el día de hoy con una preciosa dedicatoria para su pequeño: "Hoy el cielo y la tierra están de fiesta por el segundo cumpleaños de un par de ángeles. Gracias a Dios por tu vida, pequeño Tadeo. Que éste y todos tus cumpleaños sean maravillosos", escribió el actor. Su amigo William Levy no dudó en dejar unas manitas en oración para hacerse presente en este día tan especial para su compañero de profesión. Así recordaron los papás de Tadeo desde la cuenta de Nuestros Gemelos a su angelito: "El cielo de fiesta, Dante. Te amamos, hermanito hermoso". "¿Por qué me hacen llorar? Feliz cumpleaños a los chinitos", escribió otra de sus seguidoras. Una familia que sin duda conmueve por su sensibilidad. ¡Felicidades Tadeo!

