¡Aläia cumple cinco años! La hijita de Adamari López y Toni Costa celebra su primer lustro de vida y sus padres la cubren de cariño con tiernos mensajes en la red. By Mayra Mangal

Parace que fue solo ayer que llegó al mundo Aläia Costa López, la tierna hijita de Adamari López y Toni Costa. La menor vino a completar la bonita relación de la conductora de Un nuevo día (Telemundo), de 48 años, y con el bailarín y coreógrafo español, de 36. Por eso hoy, que la pequeña alcanza su primer lustro de vida, sus padres la han bañado de halagos y parabienes para desearle una larga vida y agradecer todo lo que ella les ha dado. El primero en felicitarla fue su orgulloso papá quien a horas tempranas de este martes publicó una foto de la bebé cuando era una recién nacida expresó: "Hoy hace 5 años vino a nuestro mundo #Aläia para traernos amor eterno y agrandar nuestra familia, tu mami Adamari López y yo te amamos con todo nuestro ser, felicidades". Luego vino la conductora y actriz puertorriqueña, quien se apoderó de sus redes para compartir un lindo álbum de cinco instantáneas de madre e hija diciendo: "Hace 5 años llegó la felicidad más grande a mi vida... Te Amo con locura Alaïa! Gracias Dios por permitirme ser madre y regalarme la mayor bendición de mi vida. Happy Bday Alaia!!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La dicha para esta bonita familia no podría ser mayor y se anticipa que este 2020 será un gran año para los Acosta López. Por un lado, Aläia presumió en su cuenta de Instagram los progresos que hace en la escuela y sus aptitudes para jugar al golf. Por otro, su mamá ha dejado caer que una boda con su pareja se encuentra ya en el horizonte. "Casarme ahora con Toni, después de que me pidió matrimonio hace cuatro años, lo veo cada vez más cerca", declaró López a People en Español en la edición de marzo 2019. "A lo mejor ese miedo que le tenía antes a firmar el papel y que no funcionara, después de esta prueba que hemos pasado de salud, pues lo veo mucho más cercano y quizás he perdido el miedo. El amor que nos tenemos es más grande que el miedo que sentía". ¡Muy cierto!

