La tierna felicitación de cumpleaños del hijo de Elizabeth Gutiérrez a su mami derrite las redes Christopher, ya hecho todo un hombrecito, ha querido mandar un mensaje lleno de amor y sentimiento a su mami en este día tan especial. Un detalle que ha conmovido. En estos días de incertidumbre y encierro también hay cosas que celebrar. Por ejemplo, los cumpleaños de las personas que suman un año más de vida. Quizás no sea la celebración más alegre pero si es con el amor de los tuyos, sobra. Elizabeth Gutiérrez está en la lista de cumpleañeros que lo pasarán en casa y en familia. Amor no le falta. Su hijo Christopher se ha encargado de que eso no pase. Desde su perfil de Instagram ha querido regalar a su madre unas emotivas palabras que demuestran el profundo amor que les une. "¡Felicidades a la mejor mamá del mundo!", comenzaba esta preciosa dedicatoria. "Te quiero tanto. Gracias por siempre apoyarme en todo y llevarme a todos los lados, ¡te quiero! Espero hayas tenido el mejor día y por los que están por llegar", ha escrito el jovencito de 14 años. Junto a estas hermosas palabras, este talentoso jugador de béisbol ha publicado unas preciosas imágenes de él con su progenitora donde son todo risas y felicidad, unos momentos cómplices que nos han enternecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo demasiado papi, gracias por ser tan especial", le contestó entusiasmada la mamá tras este detalle. Por su parte, la modelo y empresaria ha mostrado en sus historias de la misma plataforma los muchísimos mensajes de cariño y felicitaciones de sus amigos y familiares en este día tan importante. Image zoom Tan solo hemos echado de menos el de William Levy quien, al menos por redes sociales, no ha comentado nada. Hace tiempo que ambos no se pronuncian públicamente sobre el otro y su actual relación. Pero estamos convencidos que con esta preciosa familia, la felicitación habrá sido en privado. ¡Felicidades Elizabeth!

